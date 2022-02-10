Сотрудник калмыцкой колонии продал заключенному собственный телефон

В Калмыкии сотрудник колонии продал заключенному свой собственный мобильный телефон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калмыкии сотрудник одной из местных колоний продал заключенному свой собственный телефон. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следователи выяснили, что 30 октября около восьми часов утра сотрудник колонии пришел на работу и продал одному из заключенных мобильный телефон. Позже правоохранители изъяли телефон и стало известно, что ранее он принадлежал самому продавцу.

- Под давлением собранных доказательств, в том числе показаний осужденного, обвиняемый признался в продаже мобильного телефона и дал изобличающие себя показания. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ведомстве.

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В настоящее время ему избирается мера пресечения.