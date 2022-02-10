В Ростове из-за взрыва газового баллона пострадал мужчина

Пострадавшего госпитализировали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 10 февраля, в Ростове-на-Дону на Днепропетровской, 3 из-за взрыва газового баллона пострадал мужчина. Об этом корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

Предварительно, мужчина 31 года получил ожоги и был госпитализирован. Само ЧП произошло около полудня.

Судя по карте, несчастный случай произошел в жилой 5-этажке. В МЧС уже направили запрос, официальный комментарий должен поступить в ближайшее время.

UPD: в МЧС сообщили, что бригада выезжала на вызов, но возгорание успели потушить до прибытия помощи. Площадь пожара составила 1 кв. метр.

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К этой минуте возгорание уже потушили (подробности)