В Ростове из-за взрыва газового баллона пострадал мужчина

Пострадавшего госпитализировали
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сегодня, 10 февраля, в Ростове-на-Дону на Днепропетровской, 3 из-за взрыва газового баллона пострадал мужчина. Об этом корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.
Предварительно, мужчина 31 года получил ожоги и был госпитализирован. Само ЧП произошло около полудня.
Судя по карте, несчастный случай произошел в жилой 5-этажке. В МЧС уже направили запрос, официальный комментарий должен поступить в ближайшее время.
UPD: в МЧС сообщили, что бригада выезжала на вызов, но возгорание успели потушить до прибытия помощи. Площадь пожара составила 1 кв. метр.
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