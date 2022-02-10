В Калмыкии при пожаре в бараке погиб человек

В Калмыкии при пожаре погиб человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калмыкии в загоревшемся бараке погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в среду, 9 февраля, около восьми часов вечера в селе приютном Приютненского района. На улице Московской загорелась комната в одном из местных бараков. Очевидцы, заметившие густой дым, поспешили вызвать к месту происшествия пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено уже 12 квадратных метров помещения. Когда спасатели смогли проникнуть в дом, там они обнаружили обгоревшее тело человека. В настоящее время специалисты занимаются поисками виновника и оценкой нанесенного материального ущерба.

- К месту пожара выезжали силы и средства Приютненского пожарно-спасательного гарнизона, ДПК Приютненского СМО, - сообщили в ведомстве

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Причиной возгорания стало нарушение правил пользования обогревателем.