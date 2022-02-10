Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 февраля 2022 14:46

В Калмыкии при пожаре в бараке погиб человек

Поисками виновника и оценкой материального ущерба уже заняты специалисты
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Калмыкии при пожаре погиб человек

В Калмыкии при пожаре погиб человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калмыкии в загоревшемся бараке погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в среду, 9 февраля, около восьми часов вечера в селе приютном Приютненского района. На улице Московской загорелась комната в одном из местных бараков. Очевидцы, заметившие густой дым, поспешили вызвать к месту происшествия пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено уже 12 квадратных метров помещения. Когда спасатели смогли проникнуть в дом, там они обнаружили обгоревшее тело человека. В настоящее время специалисты занимаются поисками виновника и оценкой нанесенного материального ущерба.

- К месту пожара выезжали силы и средства Приютненского пожарно-спасательного гарнизона, ДПК Приютненского СМО, - сообщили в ведомстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в пожаре погиб 69-летний дончанин.

Причиной возгорания стало нарушение правил пользования обогревателем.