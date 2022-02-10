В Ростовской области предпраздничные учения на заводе приняли за пожар

Учения на предприятии приняли за ЧП Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области, в Красносулинском районе, в четверг, 10 февраля, местные жители решили, что на крупном заводе нефтепродуктов произошло ЧП. Дончане писали в соцсетях о том, что на предприятии случился пожар и видны клубы дыма.

Как выяснилось, это оказались учения. Об этом корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» сказали в местной пожарной части.

- У них там весь день предпраздничные учения, - отметил собеседник издания.

Правда, к какому именно празднику приурочены учения, в ведомстве не уточнили.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что в донской столице на Днепропетровской, 3, из-за взрыва газового баллона пострадал мужчина. Об этом корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

Предварительно, мужчина 31 года получил ожоги и был госпитализирован. Само ЧП произошло около полудня. Судя по карте, несчастный случай произошел в жилой 5-этажке. В МЧС уже направили запрос, официальный комментарий должен поступить в ближайшее время.

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