Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 10 февраля: на дорогах образовались пятибалльные заторы

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 10 февраля: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Социалистической, Красноармейской, Варфоломееева, Текучева, Мечникова, Курской, Стадионной, Фрунзе, Нансена, Ларина, Шеболдаева, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Кировском, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Зоологическая, Всесоюзная, МОПРа, Спартаковская, Мадояна, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Беляева, Обсерваторная, Бодрая, Нариманова, переулке Ольховском, а также по проспекту Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, Казахская, Страны Советов, 14-я Линия, 1-я Линия, Менжинского, переулке Мезенском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 9 февраля: проезд парализован в нескольких районах.

Заторы образовались в нескольких районах Ростова.