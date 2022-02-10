В Таганроге мужчина-инвалид получил сильные ожоги после падения рядом с батареей

В Таганроге мужчина получил сильные ожоги от батареи Фото: Евгения ГУСЕВА

В Таганроге имеющий инвалидность местный житель получил сильные ожоги из-за падения рядом с батареей. Об этом сообщили в городском управлении ГО и ЧС.

Инцидент произошел в среду 9 февраля. На место происшествия оперативно выехали службы экстренного реагирования, а именно: бригада врачей скорой помощи и поисково-спасательное подразделение МКУ "Управление защиты от ЧС".

- По прибытии на место было установлено, что мужчина пытался встать с кровати, упал и подкатился к батарее. Самостоятельно он подняться не смог и в следствие длительного контакта открытых участков кожи с горячей батареей был получен ожог второй степени головы и плеча, - рассказали в ведомстве.

Спасатели помогли перенести пострадавшего в карету скорой помощи. Медики доставили мужчину в хирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи.

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