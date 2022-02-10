Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 февраля 2022 16:30

В Таганроге мужчина-инвалид получил сильные ожоги после падения рядом с батареей

Сейчас пострадавший находится в БСМП
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Таганроге мужчина получил сильные ожоги от батареи

В Таганроге мужчина получил сильные ожоги от батареи

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Таганроге имеющий инвалидность местный житель получил сильные ожоги из-за падения рядом с батареей. Об этом сообщили в городском управлении ГО и ЧС.

Инцидент произошел в среду 9 февраля. На место происшествия оперативно выехали службы экстренного реагирования, а именно: бригада врачей скорой помощи и поисково-спасательное подразделение МКУ "Управление защиты от ЧС".

- По прибытии на место было установлено, что мужчина пытался встать с кровати, упал и подкатился к батарее. Самостоятельно он подняться не смог и в следствие длительного контакта открытых участков кожи с горячей батареей был получен ожог второй степени головы и плеча, - рассказали в ведомстве.

Спасатели помогли перенести пострадавшего в карету скорой помощи. Медики доставили мужчину в хирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове из-за взрыва газового баллона пострадал мужчина.

ЧП произошло в жилом доме на улице Днепропетровской.