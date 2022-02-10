Ростовская область заняла шестое место по объему оборота розничной торговли в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовская область заняла шестое место в российском рейтинге по показателям объемов оборота розничной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

За минувший год розничный товарооборот в регионе составил более 1,1 триллиона рублей. Стоит отметить, что это на 10% больше показателя 2020 года. Такие цифры озвучил на на совещании в правительстве первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

Региональный департамент потребительского рынка тщательно следит за показателями торговли, общепита, бытового обслуживания населения, а также производства алкоголя и табака. Именно эти отрасли производят примерно 20% валового продукта и предоставляют около 500 тысяч рабочих мест.

- По объему оборота розничной торговли донской регион стабильно занимает шестое место в России и второе место среди регионов ЮФО, - отметил Виктор Гончаров.

В 2021 году оборот общепита увеличился на 5,8%, а объём бытовых услуг возрос на 18,5%. В настоящее время в регионе набирает силу интернет-торговля. Её объемы выросли в два с половиной раза в сравнении с прошлым годом и составили 68,8 миллиарда рублей.

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Только за неделю число пользующихся таким способом расчета увеличилось на 5,2%.