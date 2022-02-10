На трассе в Ростовской области легковушка насмерть сбила пешехода

Смертельная авария произошла на трассе в Ростовской области. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области на трассе случилась смертельная авария с участием пешехода и иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг около половины седьмого вечера на трассе Ростов - Ставрополь в Зерноградском районе. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan не успел затормозить перед выскочившим на дорогу 40-летним пешеходом.

Стоит отметить, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте (в 20 метрах от пешеходного перехода). В результате собственной неосмотрительности мужчина оказался под колесами авто. Он получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Прибывшие на вызов медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

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