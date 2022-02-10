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Общество10 февраля 2022 18:00

В БСМП начнут принимать выпускников без ординатуры

Из-за вспышки омикрона они будут работать на скорой помощи
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Студенты-медики без ординатуры смогут работать в БСМП

Студенты-медики без ординатуры смогут работать в БСМП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове из-за вспышки омикрона в БСМП начнут принимать выпускников РостГМУ без ординатуры. Они будут работать медиками скорой помощи. Об этом в своем аккаунте Инстаграм сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Ранее, по действующим нормам, работать на «скорой» могли только те врачи, которые после окончания института прошли ординатуру по данной специальности. Обучение в которой занимает ещё два года, - написал Логвиненкою

Но теперь, по новому приказу, к работе допускаются и выпускники Ростовского государственного медицинского университета, которые окончили вуз по специальностям «Педиатрия» и «Лечебное дело». Но сделать они это должны не ранее 2017 года.

Также БСМП приглашает студентов выпускных курсов колледжей и медуниверситета. Они будут трудоустроены как средний медперсонал выездной бригады.

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