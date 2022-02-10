В Ростовской области беспилотники пресекли 50 нарушений ПДД

В Ростовской области дроны помогли предотвратить 50 ДТП Фото: Правительство РО

В Ростовской области бесполотники помогли пресечь 50 нарушений правил дорожного движения, которые связаны с выездом на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

Дроны использовались на участках трасс Ростов - Семикаракорск - Волгодонск и Котельниково - Песчанокопское. Именно благодаря такому наблюдению с воздуха водители не позволяли себе выезжать на встречную полосу там, где это запрещено.

- Также помогла предотвратить ряд ДТП установка тросового ограждения на региональной автодороге Ростов – Семикаракорск – Волгодонск, - отметили в правительстве.

Также в целях обеспечения безопасности с водителями проводится информационная работа.

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