На разработку проекта для строительства водопровода в трех донских поселках потратят около 45 миллионов рублей

В донских поселках появится новый водопровод Фото: Сергей ГАПОН

В трех донских поселках запланировали построить внутрипоселковый водопровод. В настоящее время определен подрядчик, который займется разработкой проектно-сметной документации. На эти нужды будет потрачено около 45 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Целинского района. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила победителя, который займется разработкой проектной документации для строительства внутрипоселковых водопроводных сетей в поселках Новая Целина, Лиманный и Холодные Родники Новоцелинского сельского поселения Целинского района Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из областного и местного бюджетов. Все работы должны быть выполнены до 15 октября нынешнего года.

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