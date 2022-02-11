Несоблюдение санитарных норм привело к временному закрытию магазина автозапчастей в Таганроге

В Таганроге из-за нарушения антиковидных мер закрыли магазин автозапчастей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге временно закрыли магазин автозапчастей из-за несоблюдения противоковидных мер. Об этом сообщили в региональной Федеральной службе судебных приставов. Торговая точка не сможет работать на протяжении 21 дня.

- Работники магазина не использовали защитные медицинские маски, а также не производили контроль за использованием средств индивидуальной защиты посетителями, - рассказали в ведомстве.

Судебные приставы не раз побывали на торговой точке и точно удостоверились, что магазин прекратил свою работу. Он сможет открыться только после истечения срока административного наказания и лишь тогда, когда владелец устранит все выявленные нарушения.

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