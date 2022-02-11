59-летняя женщина погибла при пожаре в частном доме в Ростовской области

С огнем боролись 6 человек, задействовали 2 единицы техники Фото: Иван МАКЕЕВ

Женщина 59 лет погибла при пожаре в хуторе Русско-Прохоровский в Ростовской области. Об этом стало известно сегодня, 11 февраля. Подробности сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Пожар вспыхнул в частном доме на улице Степной вчера вечером. Звонок в экстренную службу поступил в 16:50. Бригада сразу же выехала на место происшествия, горение смогли локализовать к 17:10, еще через 6 минут после этого все потушили.

Выгорело 12 квадратных метров. С огнем боролись 6 человек, задействовали 2 единицы техники. Причину случившегося еще выясняют.

Спасатели напоминают: нужно всегда помнить о пожарной безопасности. О помощи можно попросить по номерам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

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