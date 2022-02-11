11 февраля в Ростове прогнозируют дождь и потепление до +7 градусов

Примерно такая же погода ожидается и завтра Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону в пятницу, 11 февраля, ожидается потепление, возможны дожди. Об этом предупредили синоптики Гидрометцентра.

Судя по прогнозу, сегодня в течение дня температура воздуха в донской столице поднимется примерно до +7 градусов. Осадки обещают ближе к вечеру. Ветер поднимется юго-западный около 6 метров в секунду. Давление - 767 мм. ртутного столба.

Ночью будет пасмурно и довольно тепло - около +3 градусов. К слову, примерно такая же погода ожидается и завтра, 12 февраля.

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