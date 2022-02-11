Что почитать в свежем номере ростовской "Комсомольской правды" 11 февраля

Самые главные темы этой пятницы Фото: Артур СЕЛИМОВ

В пятницу, 11 февраля, в газете выйдут важные материалы:

- Вот это да!: Пара пришла в ЗАГС после 50 лет совместной жизни. Трогательная история любви.

- Вопрос: Почему в Ростовской области растет число разводов.

- Осторожно: Студенты в Ростове расплачивались фальшивками на рынке и с курьерами.

- ДТП: Пьяный мужчина протаранил сразу 15 автомобилей в казалось бы спокойном ЖК.

- Берем на заметку: Ростовчанка поделилась лайфхаками, как путешествовать очень и очень дешево, а иногда и вообще бесплатно.

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