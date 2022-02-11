Что почитать в свежем номере ростовской "Комсомольской правды" 11 февраля

Самые главные темы этой пятницы
Фото: Артур СЕЛИМОВ
В пятницу, 11 февраля, в газете выйдут важные материалы:
- Вот это да!: Пара пришла в ЗАГС после 50 лет совместной жизни. Трогательная история любви.
- Вопрос: Почему в Ростовской области растет число разводов.
- Осторожно: Студенты в Ростове расплачивались фальшивками на рынке и с курьерами.
- ДТП: Пьяный мужчина протаранил сразу 15 автомобилей в казалось бы спокойном ЖК.
- Берем на заметку: Ростовчанка поделилась лайфхаками, как путешествовать очень и очень дешево, а иногда и вообще бесплатно.
Читайте ростовскую "Комсомолку", слушайте ростовскую "Комсомолку" на волне 89,8 FM и подключайтесь к обсуждению!
АЛЛО!
Звоните в 17:03 по телефону прямого эфира в Ростове 8(863) 333-24-22 или пишите на номер WhatsApp - 8-909-409-00-00.
Слушайте нас на 89,8FM
ЕСТЬ РАБОТА!
Редакция «КП - Ростов-на-Дону» ищет на работу журналиста (новостника).
Требования: грамотность, опыт работы, отработка новостной повестки и поиск интересных тем.
Присылайте резюме на редакционный WhatsАpp: 8-909-409-00-00 или на почту редактора Olga.Gopalo@phkp.ru.
Что нужно делать, читайте здесь.