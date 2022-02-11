«Россельхозбанк» подарит 500 рублей новым владельцам «детских» карт. Фото: предоставлено пресс-службой банка

«Россельхозбанк» запустил акцию для новых владельцев, оформивших дебетовую карту Visa. Владельцы карт получат бонусные 500 рублей, а в будущем с помощью карты смогут научиться управлять финансами и разумно тратить.

Принять участие смогут подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Нужно совершить не менее трех покупок по карте, используя платежный сервис в смартфоне или в другом устройстве бесконтактной оплаты. Условия акции распространяются только на операции по картам, оформленным с 14 января. Средства будут перечислены не позднее 15 рабочих дней с даты окончания акции — 13 марта 2022.

Подростки могут самостоятельно оформить дебетовые карты в «Россельхозбанке». Это полноценный банковский продукт со стандартным функционалом. В банке считают, что карты позволят подросткам повысить финансовую грамотность.

-Дебетовые карты для подростков позволяют им научиться разумно распоряжаться своими финансами, а родителям упрощают процесс выделения карманных денег и контроля за тратами детей. Карта будет всегда под рукой в смартфоне или другом устройстве, поддерживающем функцию бесконтактной оплаты, а значит, этими сервисами тоже нужно уметь пользоваться. Именно на развитие этого умения и направлена акция, — прокомментировала директор Ростовского регионального филиала «Россельхозбанка» Лариса Туишева.

АО «Россельхозбанк» – основа кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Кредитная организация является ключевым кредитором АПК и одним из самых устойчивых банков страны по размеру капитала и активов. «Россельхозбанк» также стал лидером рейтинга надежности отечественных банков.