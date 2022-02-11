«МегаФон» стал первым российским оператором, запустившим VoLTEв международном роуминге. Фото: «Мегафон»

Абоненты «МегаФон» смогут звонить из-за рубежа с использование технологии VoLTE. Компания оказалась первой среди российских операторов, которая запустила такую услугу. Она уже доступна в Эстонии и в ближайшее время может появиться в США, Канаде, Корее, Японии и Китае.

VoLTEилиVoiceoverLTEпозволяетза несколько секунд установить соединение с клиентом любого другого оператора. Услуга обеспечивает чистый звук, а во время разговора абонент может параллельно пользоваться мобильным интернетом и искать местоположение на карте.

При этом технология не требует больших затрат. Звонки через LTEтарифицируются как голосовые сообщения по условиям международного роуминга. Использовать сервис просто — для этого нужно активировать доступ в настройках смартфона.

В других странах мобильные операторы активно используют технологию VoLTE. Сервис может стать необходимостью для россиян во время зарубежных поездок.

— Cо временем технология позволит отказаться от голосовых вызовов в сетях 2G и 3G, и некоторые телекоммуникационные компании уже заявили о таких планах. Запуская доступ к сервису для российских пользователей сейчас, мы действуем с опережением, потому что нам важно обеспечить абонентам бесшовный переход на новую технологию в международном роуминге, — поясняет Влад Вольфсон.

Сейчас технология VoLTE доступна абонентам «МегаФона» во всех регионах России. Более половины голосового трафика в сети компании приходится на VoLTE. Теперь же качественная связь доступна россиянам еще и в других странах.