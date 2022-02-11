50 тысяч заболевших ОРВИ выявили в Ростовской области за неделю

В Ростове заболели 22,9 тысячи человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области за неделю - с 31 января по 6 февраля - выявили 50,4 тысячи случаев ОРВИ. Это выше эпидпорога на 159,9%. Высокую заболеваемость зарегистрировали среди детей от 3 до 6 и от 7 до 14 лет, а также среди подростков от 15 лет. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.

За тот же период в Ростове-на-Дону заболели 22,9 тысячи человек, эпидемический уровень оказался превышен на 290,3%.

Что касается гриппа, то специалисты Центра гигиены и эпидемиологии вирус обнаружили в 195 пробах из 723. В основном это были типы А(H3N2) и В (1).

Грипп и ОРВИ - респираторные инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем, поэтому следует носить защитные маски и регулярно мыть руки. Также медики рекомендуют вести здоровый образ жизни. Нельзя забывать и об иммунизации, это эффективный метод профилактики.

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Об этом сообщили в донском правительстве (подробности)