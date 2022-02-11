В Ростове на Нагибина мужчина попал под колеса автобуса

Пешеход упал под задние колеса. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростове на Нагибина 57-летний мужчина попал под колеса автобуса. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел вчера днем. На пострадавшего наехал «МАЗ-103965», который следовал по маршруту № 65А. В момент ДТП в салоне общественного транспорта находились 20 человек, никто из пассажиров не пострадал.

Предварительно, автобус начал двигаться на зеленый свет и на «зебре» задел пешехода, который опирался на авто. После этого пострадавший упал под задние колеса. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

К слову, возможно, о том же происшествии вчера сообщал сайт «КП - Ростов-на-Дону». В этом случае мужчина также упал под колеса автобуса. Известно, что он получил перелом голеней.

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