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Происшествия11 февраля 2022 9:14

Еще 14 смертей из-за коронавируса произошло в Ростовской области

Не смогли спасти 9 женщин и 5 мужчин
Ангелина СКИБА
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Умерли с начала пандемии 10144 человек, выздоровели - 195663

Умерли с начала пандемии 10144 человек, выздоровели - 195663

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области к утру 11 февраля зарегистрировали еще 14 смертей среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Инфекция унесла жизнь людей с хроническими заболеваниях. Речь идет о 9 женщинах от 69 до 86 лет и 5 мужчинах от 51 до 76 лет.

Всего же, по данным властей, с начала пандемии умерли 10144 человек, выздоровели - 195663. К слову, за прошедшие сутки вирус подтвердили еще у 4468 жителей региона.

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Это обновленные данные по распространению COVID-19 на утро 11 февраля (подробности)