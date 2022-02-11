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Общество11 февраля 2022 9:49

В Ростовской области участковые помогли женщине за рулем вытащить машину из грязи

Машина забуксовала на обочине
ТИХОНОВА Татьяна
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Сотрудники полиции патрулировали участок, когда к ним обратилась за помощью женщина за рулем. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

Сотрудники полиции патрулировали участок, когда к ним обратилась за помощью женщина за рулем. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В главное управление МВД по Ростовской области поступила благодарность от жительницы Орловского района. Она сердечно благодарит сотрудников отдела МВД своего района, которые не оставили женщину в беде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Женщина прислала письмо, в котором выразила благодарность двум полицейским. Ей помогли старший участковый - майор Андрей Такташев и участковый - младший лейтенант Никита Блезняк, - уточнили в полиции.

Оказалось, женщина выехала на своем авто на проселочную дорогу, но погодные условия и уровень проходимости машины не соответствовали друг другу, и автомобиль выбросило на обочину, где он и забуксовал в грязи. В салоне вместе с водителем находились ее малолетние дети.

Она позвонила старшему участковому, который находился в тот момент недалеко, и попросила помочь. Такташев и Блезняк как раз патрулировали свой участок поселения.

Участковые сразу приехали на место и с помощью троса вытянули застрявшую машину на дорогу.

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