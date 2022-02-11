В Ростове за год снизилась удовлетворенность населения работой сити-менеджера

Довольны работой общественного транспорта в Ростове 52,96% опрошенных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону за год снизилась удовлетворенность населения работой главы администрации. Об этом можно судить по итогам опроса на сайте областного правительства.

Общую картину предлагают вывести из нескольких пунктов. Так, довольны организацией общественного транспорта в прошлом году были 52,96% респондентов (в 2020 году - 51,06%). Качество дорог положительно оценили 52,22% (в 2020 - 57,12%).

Однако теплоснабжение приемлемым оказалось только для 66,30% ростовчан (в 2020 - 70,58%). Примерно такая же ситуация и с другими коммунальными услугами: водоснабжением довольны 57,78% (63,37%), электроснабжением - 67,04% (73,37%), газоснабжением - 71,48% (72,60%).

По сравнению с другими городами эти изменения не слишком серьезные, так как в некоторых других территориях показатель удовлетворенности оказался еще ниже. Например, в Каменске-Шахтинском относительно общественного транспорта положительную оценку дали только 38,24%, а в Таганроге - 34,82%. Самыми довольными решениями своих глав администрации оказались жители городов Гуково и Зверево.