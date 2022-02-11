Итоги недели: дистанционные больничные и экран с Вечным огнем на монументе павшим воинам

Главные темы - на волне 89,8 FM Фото: Артур СЕЛИМОВ

В пятницу, 11 февраля, слушайте в программе «Итоги недели» на радио «Комсомольская правда». С этой недели вступили в силу новые правила оформления больничных листов. Теперь при легком течении ОРВИ и коронавируса пациентам будут выдавать справки дистанционно. С виду сделать это несложно. Вот только на деле все оказалось не так гладко. Во всяком случае, ростовчане жалуются на то, что просто невозможно дозвониться до поликлиник. Мы сами попробовали дозвониться в регистратуру, а также выяснили, какое наказание может грозить симулянтам за оформление липового больничного.

Прокуратура и следственный комитет заявили о том, что проверят, на каком основании на монументе павшим воинам в селе Приморка Ростовской области появился экран с проекцией Вечного огня. Сама его установка вызвала в Сети большой резонанс. Мы дозвонились главе сельского поселения и выяснили, каким образом и почему там появился экран. А также пообщались с общественниками о том, хороша ли такая идея.

Слушайте «Итоги недели» 11 февраля в 17:03 в эфире Радио «Комсомольская правда» на волне 89,8 FM.

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