В Ростове число новых зараженных коронавирусом составило 1476 человек

В других территориях Дона суточная заболеваемость ниже Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суточная заболеваемость в Ростове-на-Дону достигла 1476 случаев, то есть число инфицированных по сравнению с данными за вчерашний день увеличилось на 181 человека. Такой вывод можно сделать на основе обновленных данных, опубликованных на сайте донского правительства.

Рост заболевших в донской столице наблюдается уже некоторое время, особенно сильно цифры изменились за последнее время. Так, например, еще вчера, 10 февраля, в городе зарегистрировали 1295 новых инфицированных, а 9 числа - 1075.

В других территориях Дона суточная заболеваемость ниже. Максимальное количество носителей вируса утром 11 февраля было в Шахтах, там инфекцию подхватили 168 человек. Немного меньше было в Волгодонске - 156. Самое небольшое количество случаев - всего 1 - за сутки подтвердили в Советском районе.

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