Иностранца с психотропным препаратом задержали в аэропорту Ростовской области

Нелегальные лекарства нарушитель прятал в рюкзаке. Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

В Ростовской области задержали гражданина Афганистана, который привез из Стамбула упаковки с психотропным препаратом. Мужчина не указал препарат в декларации, также у него не было медицинской справки. Об этом рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

Как пояснили в ведомстве, нарушителя поймали в аэропорту Платов при осмотре багажа. У пассажира, который прибыл авиарейсом, в рюкзаке нашли 4 упаковки с клоназепамом. На вопросы проверяющих мужчина объяснил, что таблетки его попросил привезти родственник. Однако такой довод не приняли, и теперь иностранному гостю грозит наказание.

- Было возбуждено два административных дела по статьям «Недекларирование товаров» и «Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров». Сейчас проводится расследование, - сообщили в Южном таможенном управлении.

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