В Калмыкии фермер задолжал своему подчиненному 42 тысячи рублей

В Калмыкии фермер занижал зарплату своего сотрудника Фото: Михаил ФРОЛОВ

В одном из районов Калмыкии главу крестьянско-фермерского хозяйства заподозрили в выплате слишком низких зарплат сотрудникам. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ "Выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации". Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следователи выяснили, что с 5 июля по 5 декабря 2021 года работодатель взял на работу помощника пастуха, который оказался жителем Рязанской области. Стоит отметить, что с ним был заключен только устный трудовой договор. А зарплата, которую он получал за свой труд, была ниже МРОТ. Таким образом, размер невыплаченной заработной платы составил 42 тысячи рублей. После проверки следователей работодатель выплатил своему подчиненному недостающую сумму.

- В связи с погашением подозреваемым задолженности по заработной плате следователь направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - рассказали в ведомстве.

Главу крестьянско-фермерского хозяйства приговорили штрафу в 20 тысяч рублей.

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