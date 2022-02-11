В Калмыкии местного жителя осудят за хранение наркотиков в крупном размере

В Калмыкии у местного жителя обнаружилась крупная партия наркотиков Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Калмыкии завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по статье 228 УК РФ "Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере". Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

19 декабря у обвиняемого дома прошел обыск, в результате которого было обнаружено наркотическое средство общей массой 409 грамм и наркотическое средство с табаком массой 1 грамм. Позже следователи выяснили, что днем 30 августа в степи поселка Яшкуль мужчина обнаружил целое поле с наркотическим растением. Там он оборвал листья и верхушки, из которых позже собирался самостоятельно произвести наркотик. Дома он одну часть поместил в стеклянные банки, а вторую измельчил и смешал с табаком. Стоит отметить, что позже были проведены 13 обысков дома у возможных соучастников преступления.

- В настоящее время получено экспертное заключение о том, что содержимое в указанных банках является наркотическим средством, в крупном размере. Обвиняемый полностью признал свою вину и показал места, где он смог обзавестись им и где хранил его для личного употребления, - рассказали в ведомстве.

Сейчас дело уже передано для рассмотрения в суд.

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