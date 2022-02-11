В Ростове мужчина с ножом ограбил хозяйственный магазин

Подозреваемый пытался скрыться, но его оперативно нашли правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону полицейские поймали подозреваемого в разбойном нападении на продавца хозмага. Мужчина угрожал работнику торговой точки ножом, а потом сбежал. Об этом сегодня, 11 февраля, рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

По данным полиции, подозреваемый - 32-летний мужчина. Он зашел в магазин и какое-то время рассматривал ассортимент. Потом хулиган положил к себе в карман клеевой пистолет и кухонный нож.

Продавец заметил это и потребовал все вернуть на место, но агрессивный «покупатель» оттолкнул работника и, угрожая украденным лезвием, выбежал на улицу. Мужчина пытался скрыться, но его оперативно нашли и задержали правоохранители.

- Возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - рассказали в МВД.

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