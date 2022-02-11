Погода в Ростове-на-Дону на 12 февраля 2022: какой будет суббота

По северу прогнозируют налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на 12 февраля 2022 — публикуем прогноз. Рассказываем, чего ожидать в субботу.

В Ростове ночью температура будет составлять +1 — +3 градуса, днем — +5 — +7 градусов. Серьезных осадков не ожидается, утром и днем пройдет небольшой дождь. Средняя скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. Ночью порывы могут усиливаться до 12 — 14 метров в секунду, днем — до 15 — 20.

По Ростовской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя, по северу — с мокрым снегом. Ночью и утром местами возможен туман. В утренние часы по северу прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица. Ветер юго-западный и западный — 6 — 1 метров в секунду. Ночью скорость порывов может увеличиться до 12 — 14 метров в секунду, днем — до 15 — 20. Ночью столбик термометра может снизиться до -1 — +4 градусов, при прояснениях — до -4. Днем температура составит 0 — +5 градусов, по югу — до +9 градусов.