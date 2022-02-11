В выходные в Ростове ожидается ураган

В Ростове ожидается ураганный ветер Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В предстоящие выходные, 12 и 13 февраля, в Ростове ожидается ураганный ветер. Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

- По данным Ростовского гидрометцентра, 12 и 13 февраля 2022 года в Ростове-на-Дону ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, - рассказали в ведомстве.

Ростовчанам посоветовали быть очень осторожными при таких погодных условиях. Поскольку при таком усилении ветра возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов и других слабо укрепленных конструкций.

Во избежание травматичных ситуаций горожанам следует держаться подальше от легких построек, слабо закрепленных мачт, рекламных щитов и аварийных деревьев. Автомобилисты не должны парковаться под деревьями и слабо укрепленными конструкциями. При скачках напряжения нужно незамедлительно отключить все электроприборы. И наконец - следует обходить стороной оборванные провода и раскачивающиеся вывески.

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