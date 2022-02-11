Как банда фантомасов держала Ростов в страхе, рассказали в полиции

Фантомасами преступников прозвали за балаклавы на головах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О преступниках, которые держали в страхе ростовчан целых пять лет, знаменитой банде фантомасов можно подробно узнать в донском главке. Появился новый фильм видеопроекта «История Донской полиции». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

- Сегодня онлайн-экскурсия расскажет об оружии банды фантомасов, которая действовала в донской столице с 1968 по 1973 годы, - уточнили в полиции.

Известные преступники полвека назад использовали оружие и черные маски, за это их и прозвали фантомасами.

- В июне 1973 года участников банды задержали, при них было оружие, которое теперь представлено в Музее истории органов правопорядка Дона, - добавили в пресс-службе.

Посмотреть на экспонаты и подробнее узнать об истории борьбы с преступностью на Дону в прошлом, можно, не приезжая в Ростов. Видеоролики размещены на сайте главного управления МВД по региону и в аккаунтах ведомства в соцсетях.

А в следующем ролике полицейские расскажут о личных серийного убийцы Андрея Чикатило.

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