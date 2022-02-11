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Происшествия11 февраля 2022 16:15

Прокуратура Ростовской области проверит, скрывала ли директор факт избиения детей

Ведомство организовало проверку после того, как тему подняли в СМИ
ТИХОНОВА Татьяна
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Следователи дадут оценку действиям или бездействию родителей

Следователи дадут оценку действиям или бездействию родителей

Фото: Кристина Круговых

После публикаций в ряде СМИ информации о том, что в одном из районов Ростовской области директор школы скрывала факт избиения детей, проверит прокуратура региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере защиты прав и законных интересов детей, - уточнили в ведомстве.

В ходе проверки следователи дадут оценку действиям или бездействию родителей несовершеннолетних, а также должностных лиц органов системы профилактики.

Какие-либо меры будут приняты по результатам проверки, - добавили в пресс-службе.

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