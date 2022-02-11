В Ростовской области стартовала акция в поддержку Национального регистра доноров костного мозга им. Васи Перевощикова Фото: Правительство РО

В Ростовской области дан старт акции в поддержку Национального регистра доноров костного мозга им. Васи Перевощикова. Она проходит в Вешенском педагогическом колледже им. М.А.Шолохова в Шолоховском районе региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В рамках этого мероприятия жителям расскажут о донорстве костного мозга, а затем они смогут вступить в Национальный регистр. Для этого им понадобится заполнить анкету, информированное согласие и сдать образец буккального эпителия (мазок с внутренней поверхности щеки).

Стоит отметить, что такие же мероприятия пройдут в муниципальных учреждениях культуры и здравоохранения. Участниками акции предложено стать зрителям и спортсменам соревнований «Лыжня России».

Планируется завершить акцию 13 февраля. Но и после этого желающие смогут стать потенциальными донорами костного мозга. Но сделать это им нужно будет самостоятельно. Набор для вступления можно будет заказать бесплатно. Получившие его также заполнят анкету и сами возьмут у себя мазок. Затем нужно все это упаковать в специальный конверт-контейнер и отправить почтой в лабораторию регистра. Вся эта процедура является абсолютно бесплатной. Через 3-6 месяцев на указанную в анкете электронную почту придет уведомление о включении донора в регистр.

- Чем больше людей будет в регистре, тем быстрее врачи смогут найти подходящего донора для того, кому по жизненным показаниям нужна пересадка костного мозга от неродственного донора, - сообщил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

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Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поблагодарил состоявшихся и потенциальных доноров.