В Ростовской области снизился коэффициент распространения коронавирусной инфекции

В Ростовской области снизился коэффициент распространения коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области уменьшился коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

- Коэффициент распространения инфекции - 1,5, - говорится в сообщении.

Ранее этот показатель достигал отметки в 2,59. Напомним, что эпидемиологическая ситуация в регионе перестанет считаться критичной, если коэффициент упадет ниже единицы. Стоит отметить, что пока число зараженных продолжает расти в геометрической прогрессии. На сегодняшний день выявлено 4 468 зараженных. За весь период на Дону COVID-19 диагностировали уже почти у 254 тысяч жителей региона.

Последнее время все больше дончан оказываются заражены новым штаммом «омикрон». Он распространяется в разы быстрее предыдущих разновидностей болезни, но переносится в более легкой форме.

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Рост заболевших в донской столице наблюдается уже некоторое время.