Донской инфекционный центр организует питание пациентов почти за пять миллионов рублей

В Донском инфекционном центре рассказали, чем будут кормить пациентов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростове-на-Дону Донской инфекционный центр ищет подрядчика, который займется обеспечением питания пациентов в нынешнем году. На эти нужды планируется потратить более 4,9 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 16 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который будет на протяжении 2022 года заниматься организацией питания пациентов.

Согласно тексту документации, за такую сумму предусмотрена доставка готовых блюд трижды в день - утром, днем и вечером. В настоящее время уже подготовлено даже примерное меню. На завтрак пациенты будут есть плов, кашу, яйцо и чай, на второй завтрак им подадут сок, чай, печенье и апельсины. На обед больные будут есть суп, гуляш из куриных грудок, свеклу, капусту и компот. А на полдник они получат пирожок, печенье и чай. На ужин могут дать кашу и сыр, а также чай. В среднем в день пациент будет получать 3,2 тысячи килокалорий.

Финансирование будет осуществляться из средств территориального фонда ОМС. Контракт с подрядчиком будет действовать до конца нынешнего года.

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