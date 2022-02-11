Директор донской школы скрывала факты избиения детей

Прокуратура проверит факты об избиении учеников Фото: Алексей БУЛАТОВ

После публикаций в СМИ прокуратура проверит факты избиения школьников в одном из донских учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- В СМИ распространяется информация о том, что в одном из районов области директор школы скрывала факты избиений детей, совершаемых ее подругой, - отметили в прокуратуре.

Сотрудники ведомства организовали проверку соблюдения закона в сфере защиты прав и законных интересов детей. После проверочных мероприятий будет дана оценка действиям или же бездействиям родителей школьников. Кроме того, уделят внимание и работе должностных лиц органов системы профилактики.

По окончании проверочных мероприятий будут приняты необходимые меры.

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