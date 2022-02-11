В Ростовской области Пролетарский водоканал задолжал своим сотрудникам более 430 тысяч рублей

Пролетарский водоканал задолжал своим сотрудникам 430 тысяч рублей
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области МУП "Пролетарский водоканал" задолжало своим сотрудникам довольно крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники прокуратуры провели проверку соблюдения трудового законодательства на предприятии. В ходе нее выяснилось, что у организации имелась задолженность по заработной плате перед 29 работниками на сумму более 430 тысяч рублей.
Прокуратура вынесла директору предприятия представление. После его рассмотрения виновника привлекли к дисциплинарной ответственности. Позже все нарушения были устранены, а задолженность погашена.
- Прокуратурой в отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.27 КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства", - рассказали в ведомстве
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