В Ростовской области Пролетарский водоканал задолжал своим сотрудникам более 430 тысяч рублей

Пролетарский водоканал задолжал своим сотрудникам 430 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области МУП "Пролетарский водоканал" задолжало своим сотрудникам довольно крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры провели проверку соблюдения трудового законодательства на предприятии. В ходе нее выяснилось, что у организации имелась задолженность по заработной плате перед 29 работниками на сумму более 430 тысяч рублей.

Прокуратура вынесла директору предприятия представление. После его рассмотрения виновника привлекли к дисциплинарной ответственности. Позже все нарушения были устранены, а задолженность погашена.

- Прокуратурой в отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.27 КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства", - рассказали в ведомстве

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