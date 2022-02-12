В Ростовской области объем расселенного аварийного жилья увеличат в два раза

Фото: правительство Ростовской области.

Объем расселенного аварийного жилья в Ростовской области увеличат в два раза. Об этом власти сообщили на совещании под председательством губернатора Василия Голубева.

Как пояснили в региональном минстрое в области признали аварийными 857 многоквартирных домов, расположенных в 31 муниципалитете.

В этом году 3,3 тысячи жителей расселят из 57,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья. На эти цели планируется потратить 3,1 млрд рублей. Кроме того, в 2023 году расселят еще 440 человек.

Главам муниципалитетов поручили тщательно проконтролировать актуальность выкупной стоимости жилья и в срок проинформировать жителей о расселении. По словам губернатора, нужно также проконтролировать работу управляющих организаций, которые обслуживают аварийные дома.

- Недобросовестные управляющие компании плохо выполняют свои обязанности, ссылаясь на то, что дом аварийный и жильцы скоро съедут. На проблемы людей, ожидающих переселение, должно быть обращено самое пристальное внимание, - пояснил Василий Голубев.