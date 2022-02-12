В Ростовской области автомобилисты сбили троих детей

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области зза сутки автомобилисты сбил троих детей. Происшествия случились 11 февраля, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Одно из ДТП произошло вечером в Ростове-на-Дону. 10-летний школьник переходил дорогу по нерегулируемому переходу на улице Седова. В этот момент на него наехала иномарка «Тайота Аурис». В результате происшествия ребенок получил травмы.

Почти в то же время похожее происшествие случилось в Азове. 10-летний пешеход также переходил дорогу по нерегулируемому переходу на Кагальницком шоссе. Ребенка сбил автомобиль «Дацун ондо». В результате происшествия пешеход пострадал пострадал. В отношении водителя возбудили дело по части 2 статьи 12.24 "Нарушение правил ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью".

Еще одна авария произошла в Таганроге около 20 часов. 17-летняя девочка перебегала дорогу на пересечении улиц Чехова и Ломоносова. Она попала под колеса автомобля «Москвич». Пешеход получила травмы.