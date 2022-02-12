В Ростовской области в феврале скорректируют сумму оплаты за газ

У абонентов появится возможность самостоятельного расчета суммы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростовской области пообещали скорректировать сумму оплаты за газ. Об этом сообщили в «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

Напомним, в январе форма квитанций изменилась. В частности, в них отсутствовало поле для расчета суммы. Абоненты могли передать показания через личный кабинет на сайте компании или с помощью SMS-сообщения. Однако некоторые этого не сделали, поэтому платежки сформировали по среднему тарифу. В итоге это вызвало недовольство жителей.

В организации пообещали в феврале изменить макет квитанции. У людей появится возможность самостоятельного расчета суммы. Кроме того, если абонент заплатил по среднему тарифу, сумма в квитанции за февраль будет скорректирована. Для этого нужно передать показания прибора учета.