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Общество12 февраля 2022 9:34

В Ростовской области в феврале скорректируют сумму оплаты за газ

Макет квитанции изменится
Михаил СТРИЖЕВ
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У абонентов появится возможность самостоятельного расчета суммы.

У абонентов появится возможность самостоятельного расчета суммы.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростовской области пообещали скорректировать сумму оплаты за газ. Об этом сообщили в «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

Напомним, в январе форма квитанций изменилась. В частности, в них отсутствовало поле для расчета суммы. Абоненты могли передать показания через личный кабинет на сайте компании или с помощью SMS-сообщения. Однако некоторые этого не сделали, поэтому платежки сформировали по среднему тарифу. В итоге это вызвало недовольство жителей.

В организации пообещали в феврале изменить макет квитанции. У людей появится возможность самостоятельного расчета суммы. Кроме того, если абонент заплатил по среднему тарифу, сумма в квитанции за февраль будет скорректирована. Для этого нужно передать показания прибора учета.