В Ростовской области еще 4 454 человека заразились коронавирусом

За сутки подтвердилась смерть десяти пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области подтвердилось еще 4 454 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Новые случаи заражения зарегистрированы в 55 городах и районах области. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 258 402.

За сутки выздоровели 1 110 пациентов. За все время — 196 773.

В стационарах остаются 3 433 зараженных. В тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 29 человек. На неинвазивных ИВЛ — 232 заболевших.

Скончались еще десять пациентов. За весь период пандемии жертвами вируса стали 10 154 человека.