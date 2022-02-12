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Общество12 февраля 2022 10:00

В Ростовской области еще 4 454 человека заразились коронавирусом

Новые случаи зарегистрированы в 55 городах и районах области
Михаил СТРИЖЕВ
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За сутки подтвердилась смерть десяти пациентов.

За сутки подтвердилась смерть десяти пациентов.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области подтвердилось еще 4 454 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Новые случаи заражения зарегистрированы в 55 городах и районах области. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 258 402.

За сутки выздоровели 1 110 пациентов. За все время — 196 773.

В стационарах остаются 3 433 зараженных. В тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 29 человек. На неинвазивных ИВЛ — 232 заболевших.

Скончались еще десять пациентов. За весь период пандемии жертвами вируса стали 10 154 человека.