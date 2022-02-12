Массовые отключения пройдут в Ростове на новой неделе

Отключения пройдут с 14 по 18 февраля. Фото: Алексей ФОКИН

В Ростове-на-Дону с 14 по 18 февраля пройдут массовые отключения света. Публикуем список адресов и время.

14 ФЕВРАЛЯ

9.00 — 17.00

Ул. Портовая 317-387; пер. 2-й Поселковый 1-7; ул. Войкова 177-187; 20 улица 56-104; 18 улица 2; 19 улица 67-69, 65-78, 85; пер. Доломановский 177-181

9.00 — 18.00

Просп. Стачки 400, 266, 252/2, 290/2, 243А, 254/1, 248, 298, 302, 304, 306, 312/1, 318, 253А, 255/2, 257, 257А, 259, 259А, 251А; ул. Капитанская 5; ул. Малиновского 13/2; ул. Пескова 17П, 17Т, 17/4, 17Д, 17Е, 17Г, 17/5; ул. Любительская 37; С/Т «Ростовэнерго»; С/Т «Садовод-Любитель»; СНТ «Мечта»; ООО «Астрагал»

14 – 16 ФЕВРАЛЯ

9.00 — 17.00

Ул. Пугачёва 25-47, 28-46; ул. Молодёжная 61-83, 62-78; ул. Грисенко 3-17, 4-16; ул. Лихачёва 3-15, 4-12; ул. Российская 16-42, 5-25; ул. Хасанская 1-35, 2-24; ул. Монгольская 1-21, 2-18; ул. Вавилова 54, 54/А, 60, 68, 68/1а, 70, 70/Б, 70/Е, 71, 71/1; просп. Королева 1/А, 1/Б, 1/В, 1/Г, 1/П; ул. Неклиновская, 43/А, 45/А; ул. Днепроградская, 60

14 — 21 ФЕВРАЛЯ

9.00 — 17.00

Ул. Евдокимова 64-96; ул. Фурмановская 45-89, 56-80; ул. Краснокурсантская 45-67, 54-76; пер. Оренбургский 92-114; пер. Кошевого 31-75, 30-80; пер. Ялтинский 23-77, 30-84; пер. Батумский 25-71, 28-90; пер. Тбилисский 29-89, 58-96; пер. Грузинский 41-63, 40-66

15 ФЕВРАЛЯ

9.00 — 16.00

Ул. Детская 137-159, 136-156; ул. Марины Расковой 21-61, 24-60

9.00 — 17.00

Ул. М. Горького 268, 270, 272, 274, 295; просп. Театральный 48; ул. Каяни 11-13

9.00 — 17.00

Ул. Андрея Сладкова 29-35, 70, 82-90, 63-65; ул. Калинина 59, 63-65, 74-78; ул. Крайняя 21-69, 26-76; ул. Осипенко 16-62; ул. Губаревича 39-117, 4-106; пер. Квартальный 1-9, 2-16; ул. 5-я Кольцевая 2; ул. 6-я Кольцевая 9; пер. Кузбасский 1-7, 2-8; ул. Профсоюзная 91-119, 119/1, 119/3, 121/1, 121/3, 216-296; ул. Разина 2-54, 3-9; пер. Силикатный 1-3, 2-8; ул. Ясная 33, 35а; ул. Минераловодская 144-146, 165; ул. Скачкова 21-25, 26-30, 35-49; ул. Гусева 124-136, 169-175; ул. Дальневосточная 1-77, 14-68; пер. Олимпийский 12-64, 9-17; ул. Республиканская 143; ул. Скачкова 5-21, 2-26; ул. Чапаевская 1-75, 2-80; пер. Чухновский 16-22

16 ФЕВРАЛЯ

9.00 — 17.00

Ул. Черевичкина 6-28,13; ул. Рябышева 11-33, 8-26; ул. Тюхряева 29-39, 28-38; ул. 30-я линия 14-32,11-29; ул. 32-я линия 24-62, 19-59; ул. 35-я линия 21-81; ул. 37-я линия 12-76, 25-97; ул. 39-я линия 24-90; ул. Богданова 58-74; ул. 2-ая Пролетарская 51-55, 44-54; ул. Сарьяна 48-66, 55-73; ул. Войкова 114-134, 151-187; ул. Портовая 317-381; пер. 2-ой Поселковый 1-7; пер. Яркий 5-35, 24-36

8.00 — 17.00

Ул. 2-ая Пролетарская 70-84, 91-115; пер. Кирилловский 1-15, 2-14; ул. 1, 2-ая левая 1-15, 2-22; ул. 2-я Краснодарская 86; ул. 2-я Краснодарская 86

16 — 18 ФЕВРАЛЯ

8.00 — 17.00

Ул. Губаревича 79-117, 94-106; пер. Квартальный 1-3, 2-4; пер. Кузбасский 1-7, 2-8; пер. Силикатный 4

17 ФЕВРАЛЯ

9.00 — 17.00

Ул. Солидарности 131-221, 116-208; ул. Детская 182-196, 207-221; ул. Владиленская 201-243, 136-170; ул. Шатурская 103-129, 84-94; ул. Кржижановского 141-191, 168-216; пер. Новокубанский 3-51, 10-76; пер. Молочный 5-69, 10-62; пер. Ударников 29-39, 22-42; пер. Красной Звезды 23-33, 22-31; пер. Гельца 21-37, 18-26; ул. М. Горького 268, 270, 272, 274, 295; просп. Театральный 48; ул. Каяни 11-13

12.00 — 16.00

Ул. Станиславского 217-243; пер. Грибоедовский 31-51, 54-72; ул. Социалистическая 218-240, 199-221; ул. Гоголевская 17-37, 18-40; ул. Ломоносовская 13-31, 12-32; ул. 7 Февраля 22-54, 25-61; ул. Б.Садовая 184-186; просп. Театральный 23-43

17 — 18 ФЕВРАЛЯ

8.00 — 16.00

Ул. Зеленодольская 10-38; ул. Димирова 27-41, 22-36; ул. Коллективная 27-41, 34-46; ул. Ш. Руставелли 30-58; ул. Грекова 32

8.00 — 17.00

Ул. Чкалова 54-94, 47-75; ул. Кировоградская 2-30, 9-19; ул. Ляпидевского 2-12; ул. Леваневского 33-39; ул. Железнякова 1-7, 2-10