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Общество12 февраля 2022 11:10

В Ростовской области за сутки еще 10 человек скончались от коронавируса

У пациентов были хронические заболевания
Михаил СТРИЖЕВ
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Число заболевших выросло на 4 454 человек.

Число заболевших выросло на 4 454 человек.

Фото: Иван Макеев

В Ростовской области за сутки еще 10 человек скончались от коронавируса. Данные о заболеваемости публикует региональное правительство.

Подтвердилась смерть четырех женщин в возрасте от 69 до 86 лет. Жертвами ковида стали шесть зараженных мужчин от 46 до 89 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

За все время от коронавируса скончались 10 154 инфицированных.

Напомним, число заболевших выросло на 4 454 человек. Общее число зараженных достигло 258 402. В ковидных госпиталях остаются 3 433 жителей Ростовской области.