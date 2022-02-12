В Ростове студента собираются отчислить за критику власти в соцсетях

Документы об отчисление направили руководству университета. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове студента филиала университета правосудия планируют отчислить за критику власти в социальных сетях. Такой вопрос обсуждался на собрании студсовета, сообщает «Панорама».

По данным издания, сотрудники вуза хотели узнать мнение об отчислении студента у других учащихся. Они также озвучили причину, по которой декан настаивает на таком решении. Руководство якобы не устраивает критика власти, которую молодой человек публикует в соцсетях.

По данным портала, документы об отчислении студента направлены директору филиала.