В Ростове эвакуировали школу олимпийского резерва

В эвакуации участвовали сотрудники МЧС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону эвакуировали спортивную школу Олимпийского резерва № 2. Здание на переулке Беломорском проверили 12 февраля.

Как сообщили в донском управлении МЧС, к работе привлекали четырех спасателей и одну единицу техники.

По словам очевидцев, на месте были сотрудники правоохранительных органов. Однако в МВД эту информацию пока не комментируют. Причины эвакуации неизвестны.

Напомним, в начале года в Ростове прошла массовая эвакуация школ. Позже выяснилось, что в учебные учреждения поступили сообщения с угрозами. Во всех случаях они оказались ложными.