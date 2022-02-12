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Происшествия12 февраля 2022 14:04

В Ростове эвакуировали школу олимпийского резерва

На место прибыли сотрудники экстренных служб
Михаил СТРИЖЕВ
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В эвакуации участвовали сотрудники МЧС.

В эвакуации участвовали сотрудники МЧС.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону эвакуировали спортивную школу Олимпийского резерва № 2. Здание на переулке Беломорском проверили 12 февраля.

Как сообщили в донском управлении МЧС, к работе привлекали четырех спасателей и одну единицу техники.

По словам очевидцев, на месте были сотрудники правоохранительных органов. Однако в МВД эту информацию пока не комментируют. Причины эвакуации неизвестны.

Напомним, в начале года в Ростове прошла массовая эвакуация школ. Позже выяснилось, что в учебные учреждения поступили сообщения с угрозами. Во всех случаях они оказались ложными.