Власти объяснили, почему Ростов лишился еще одного рынка

Рынок перешел в формат торгового комплекса. Фото: Татьяна Прохорова.

Ростов-на-Дону стало на один розничный рынок меньше. В число таких объектов больше не входит «Лидер».

Власти объяснили, что в конце 2021 года «Лидер» перешел в формат торгового комплекса. По данным управления торговли, за год город лишился одного розничного рынка. Еще восемь продолжают действовать: ООО «Элеонора», «Донской», «Донские зори», «ПАН-КОМ», «Западное» и ЗАО «Центральный рынок».

Всего в Ростове насчитывается 18,8 тысячи объектов потребительского рынка, среди которых более 12,5 тысячи объектов торговли, 1 936 предприятий общественного питания и 4 267 организаций бытового обслуживания.

Напомним, весной 2021 года после массовых рейдов были закрыты аксайские рынки. Летом сотрудники сообщили о прекращении деятельности радиорынка. Торговцам пришлось переехать на новые места.