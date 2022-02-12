В Таганроге школьница попала под колеса «Москвича»

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Таганроге водитель «Москвича» сбил 17-летнюю девочку. Авария произошла 11 февраля около 20 часов на пересечении улиц Чехова и Ломоносова.

По предварительным данным, школьница перебега дорогу в неположенном месте. Девочка была в темной одежде и без светоотражающих элементов. В этот момент на нее наехал автомобиль. Пешеход получила травмы.

По данным донской Госавтоинспекции, в отношении водителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.5 «Управление транспортом при наличии неисправностей» и по статье 12.37 «Несоблюдение требований об обязательном страховании».