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Происшествия12 февраля 2022 17:28

В Таганроге школьница попала под колеса «Москвича»

Девочка перебегала дорогу в неположенном месте
Михаил СТРИЖЕВ
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Таганроге водитель «Москвича» сбил 17-летнюю девочку. Авария произошла 11 февраля около 20 часов на пересечении улиц Чехова и Ломоносова.

По предварительным данным, школьница перебега дорогу в неположенном месте. Девочка была в темной одежде и без светоотражающих элементов. В этот момент на нее наехал автомобиль. Пешеход получила травмы.

По данным донской Госавтоинспекции, в отношении водителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.5 «Управление транспортом при наличии неисправностей» и по статье 12.37 «Несоблюдение требований об обязательном страховании».