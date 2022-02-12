В Ростове планируют приватизировать главного перевозчика города

Приватизировать планируют редакцию газеты, комбинат благоустройства и предприятия школьного питания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону будет приватизирована главная транспортная компания города. Об этом сообщает «Наше время» со ссылкой на администрацию.

Компанию «Ростовпассажиртранс» преобразуют в акционерное общество до 2025 года. Кроме перевозчика приватизировать планируют редакцию одной из газет и районный комбинат благоустройства.

В городе также продолжают обсуждать приватизацию предприятий школьного питания. Депутаты гордумы просят, чтобы четыре из них оставались в городской собственности как минимум до 2024 года. Однако сейчас этот вопрос собираются снова вынести на обсуждение в профильных депутатских комитетах.