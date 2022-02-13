Жители аварийных домов в Ростове попросили увеличить сумму выкупа квартир

Власти встретились с жителями трех домов. Фото: instagram.com/logvinenko_rnd.

В Ростове жители аварийных домов попросили власти провести переоценку их недвижимости. Об этом сообщили в администрации города.

11 февраля сити-менеджер Алексей Логвиненко и губернатор Василий Голубев совершали объезд аварийных домов на улицах Малюгиной, Портовой и Соколова. В прошлом году в этих объектах прошла процедура оценки выкупной стоимости квартир. Но поскольку не все жильцы согласились на переезд, процесс затянулся. За это время рыночная стоимость недвижимости увеличилась.

— Теперь жители просят провести переоценку недвижимости. Мы пошли навстречу гражданам. Заново оценим изымаемые помещения и направим документы о выделении финансирования на расселение в правительство области, — прокомментировал Логвиненко.

Сейчас в городе насчитывается 150 многоквартирных домов, признанных аварийными после 2017 года. В них проживает более двух тысяч человек. По данным администрации, такие дома будут расселятся вне очереди.