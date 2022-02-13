Лечение в стационарах проходят боле 3,4 тысячи человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области число зараженных коронавирусом выросло на 4 474 человека. Новые заболевшие зарегистрированы в 55 городах и районах, сообщает региональное правительство.

В больницах продолжают лечение 3 477 пациентов. Состояние 36 человек оценивается как тяжелое — эти пациенты подключены к инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние еще 227 зараженных поддерживается с помощью неинвазивных ИВЛ.

Подтвердилась смерть еще десяти заболевших. С начала пандемии жертвами вируса стали 10 164 человека.

За сутки вылечились 1 006 пациентов. Выздоровели за все время 197 779 жителей Ростовской области.